ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:56, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولداردا شەكتەۋ بار

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا 24-قاراشا كۇنى ءبىرقاتار وڭىردە جولداردا قوزعالىس شەكتەۋى ساقتالىپ وتىر. ال ەندى ءبىر وڭىردە اۋا رايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى جىلدامدىق رەجيمى كوتەرىلدى.

    Екі облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 23-قاراشادا ساعات 11:00-دە اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جولىمەن) - پەتروپاۆل - رف شەكاراسى (جاڭا جول بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىمىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 80 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا وزگەرتىلدى.

    ال ءۇش وبلىستاعى جولداردا قوزعالىس بويىنشا شەكتەۋ ءالى دە بار.

    پاۆلودار وبلىسى

    «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن شەكتەۋ بار.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.

    اۋا رايى

    24-قاراشادا اقمولا، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، اباي، جەتىسۋ جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، قازگيدرومەت 24-قاراشادا اۋا رايىنا بايلانىستى 16 وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
