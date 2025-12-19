ق ز
    بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار جابىق تۇر

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    ماڭعىستاۋ وبلىسى

    • رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - سايوتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» 332-632-شاقىرىم ارالىعىنداعى بەينەۋ ەلدى مەكەنىنەن شەتپە ەلدى مەكەنىنە دەيىن بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.

    اقتوبە وبلىسى

    • «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 0-234-شاقىرىم ارالىعىنداعى قارابۇتاق ەلدى مەكەنىنەن قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن؛
    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 965-1240-شاقىرىم ارالىعى (قارابۇتاق اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسى).

    قوستاناي وبلىسى

    • «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 234-385-شاقىرىم ارالىعى اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنان دەنيسوۆكا ەلدى مەكەنىنە دەيىن.

    قىزىلوردا وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1362-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى - ارال قالاسى).

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 19-جەلتوقساندا استانا مەن ەلدىڭ 16 وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.

     

