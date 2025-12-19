بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسى
• رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - سايوتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» 332-632-شاقىرىم ارالىعىنداعى بەينەۋ ەلدى مەكەنىنەن شەتپە ەلدى مەكەنىنە دەيىن بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.
اقتوبە وبلىسى
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 0-234-شاقىرىم ارالىعىنداعى قارابۇتاق ەلدى مەكەنىنەن قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 965-1240-شاقىرىم ارالىعى (قارابۇتاق اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسى شەكاراسى).
قوستاناي وبلىسى
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 234-385-شاقىرىم ارالىعى اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنان دەنيسوۆكا ەلدى مەكەنىنە دەيىن.
قىزىلوردا وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1362-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى - ارال قالاسى).
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 19-جەلتوقساندا استانا مەن ەلدىڭ 16 وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.