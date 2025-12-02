بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ءبىرقاتار باعىت بويىنشا قوزعالىس رەجيمى جاڭارتىلعانىن حابارلادى. كەي وڭىردەگى جول ۋچاسكەسىندە شەكتەۋلەر الىنسا، كەيبىر جولداردا قوزعالىسقا ءالى دە تىيىم سالىنىپ وتىر.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 2-جەلتوقسان ساعات 05:00-دە كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «قارابۇتاق - كومسومول - دەنيسوۆكا - رۋدنىي - قوستاناي» اۆتوجولىنىڭ 0-234-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قارابۇتاق اۋىلىنان - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)
• «ر ف شەك. (جايسان ءو\پ) - اقتوبە - قىزىلوردا - الماتى – ق ح ر شەك. (نۇر جولى ءو/پ)» اۆتوجولىنىڭ 1154-1240-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (ىرعىز ا. - قىزىلوردا وبلىسى شەك. ).
قوستاناي وبلىسى
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومول - قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 234-385-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - دەنيسوۆكا اۋىلى)
قىزىلوردا وبلىسى
• «ر ف شەك. (جايسان ءو\پ) - اقتوبە - قىزىلوردا - الماتى - ق ح ر شەك. (نۇر جولى ءو/پ)» اۆتوجولىنىڭ 1240-1362-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقتوبە وبل. شەك. - ارال ق. ).
سونداي-اق ءتورت وڭىردە بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر ءالى دە كۇشىندە.
اقمولا وبلىسى
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل شارا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا، تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى، كوكتايعاق، ۇساق قاردىڭ جاۋۋىنا بايلانىستى ەنگىزىلدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
«تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن شەكتەۋ بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسى
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
اۋا رايى
2025 -جىلعى 2-جەلتوقساندا اقمولا، قوستاناي، قاراعاندى جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2-جەلتوقساندا قازاقستاننىڭ 16 وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعانبىز.