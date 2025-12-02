ق ز
    بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ءبىرقاتار باعىت بويىنشا قوزعالىس رەجيمى جاڭارتىلعانىن حابارلادى. كەي وڭىردەگى جول ۋچاسكەسىندە شەكتەۋلەر الىنسا، كەيبىر جولداردا قوزعالىسقا ءالى دە تىيىم سالىنىپ وتىر.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 2-جەلتوقسان ساعات 05:00-دە كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى:

    اقتوبە وبلىسى

    • «قارابۇتاق - كومسومول - دەنيسوۆكا - رۋدنىي - قوستاناي» اۆتوجولىنىڭ 0-234-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (قارابۇتاق اۋىلىنان - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)

    • «ر ف شەك. (جايسان ءو\پ) - اقتوبە - قىزىلوردا - الماتى – ق ح ر شەك. (نۇر جولى ءو/پ)» اۆتوجولىنىڭ 1154-1240-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (ىرعىز ا. - قىزىلوردا وبلىسى شەك. ).

    قوستاناي وبلىسى

    • «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومول - قارابۇتاق» اۆتوجولىنىڭ 234-385-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - دەنيسوۆكا اۋىلى)

    قىزىلوردا وبلىسى

    • «ر ف شەك. (جايسان ءو\پ) - اقتوبە - قىزىلوردا - الماتى - ق ح ر شەك. (نۇر جولى ءو/پ)» اۆتوجولىنىڭ 1240-1362-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقتوبە وبل. شەك. - ارال ق. ).

    سونداي-اق ءتورت وڭىردە بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر ءالى دە كۇشىندە.

    اقمولا وبلىسى

    رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل شارا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا، تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى، كوكتايعاق، ۇساق قاردىڭ جاۋۋىنا بايلانىستى ەنگىزىلدى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن شەكتەۋ بار.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.

    پاۆلودار وبلىسى

    «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    اۋا رايى

    2025 -جىلعى 2-جەلتوقساندا اقمولا، قوستاناي، قاراعاندى جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2-جەلتوقساندا قازاقستاننىڭ 16 وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن جازعانبىز.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
