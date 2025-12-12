ق ز
    بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    2025 -جىلعى 12-جەلتوقساندا ساعات 07:00-دە ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى قوزعالىس قايتا جانداندى.

    الماتى وبلىسى

    «قونايەۆ - كۇرتى» اۆتوجولىنىڭ 0-67-شاقىرىم ارالىعىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جول اشىق.

    قىزىلوردا وبلىسى

    «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1806-شاقىرىم ارالىعى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - قىزىلوردا قالاسى).

    اقتوبە وبلىسى

    «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1153-1240-شاقىرىم ارالىعى (ىرعىز اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    كولىك قوزعالىسىن شەكتەۋ

    اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى (قار، بوران، كورىنۋدىڭ تومەندەۋى)جەتىسۋ وبلىسىندا «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولىنىڭ 40-68-شاقىرىمىندا، التىنەمەل اسۋى باعىتىندا جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جابىلعان جولدار

    اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەلەسى وڭىرلەردە بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:

    جامبىل وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ «قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» ۋچاسكەسى، 159-238-شاقىرىم، كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى ارالىعى. قوزعالىس ەسكى قورداي اسۋى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    جەتىسۋ وبلىسى

    • «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولى، 0-68-شاقىرىم، سارىوزەك كەنتى - التىنەمەل اسۋى؛

    • «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولى، 84-164-شاقىرىم، كوكتۇما ستانسياسى - دوستىق ستانسياسى ارالىعى.

    اباي وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 778-967-شاقىرىم، اياگوز قالاسى - قالباتاۋ اۋىلى.

    ماڭعىستاۋ وبلىسى

    • «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - ساي- وتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» اۆتوجولى، 338-642-شاقىرىم، بەينەۋ اۋىلى - شەتپە اۋىلى؛

    • «فورت- شيەۆچەنكو - تاۋشىق - شەتپە» اۆتوجولى، 91-161-شاقىرىم، تاۋشىق اۋىلى - شەتپە اۋىلى.

    الماتى وبلىسى

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 2295-2380-شاقىرىم، قانشەڭگەل - قۇرتى اۋىلى؛

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 2380-2436-شاقىرىم، قۇرتى اۋىلى - اقساي اۋىلى.

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا «قالقامان» ترانسپورتتىق اينالىمىنا كىرەتىن ۋچاسكە جابىلدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 12-جەلتوقساندا استانا قالاسى مەن 16 وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالانعان ەدى.

