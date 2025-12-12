بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2025 -جىلعى 12-جەلتوقساندا ساعات 07:00-دە ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى قوزعالىس قايتا جانداندى.
الماتى وبلىسى
«قونايەۆ - كۇرتى» اۆتوجولىنىڭ 0-67-شاقىرىم ارالىعىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جول اشىق.
قىزىلوردا وبلىسى
«ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1240-1806-شاقىرىم ارالىعى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - قىزىلوردا قالاسى).
اقتوبە وبلىسى
«ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1153-1240-شاقىرىم ارالىعى (ىرعىز اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
كولىك قوزعالىسىن شەكتەۋ
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى (قار، بوران، كورىنۋدىڭ تومەندەۋى)جەتىسۋ وبلىسىندا «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولىنىڭ 40-68-شاقىرىمىندا، التىنەمەل اسۋى باعىتىندا جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جابىلعان جولدار
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەلەسى وڭىرلەردە بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ «قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» ۋچاسكەسى، 159-238-شاقىرىم، كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى ارالىعى. قوزعالىس ەسكى قورداي اسۋى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
جەتىسۋ وبلىسى
• «سارىوزەك - كوكتال» اۆتوجولى، 0-68-شاقىرىم، سارىوزەك كەنتى - التىنەمەل اسۋى؛
• «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولى، 84-164-شاقىرىم، كوكتۇما ستانسياسى - دوستىق ستانسياسى ارالىعى.
اباي وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 778-967-شاقىرىم، اياگوز قالاسى - قالباتاۋ اۋىلى.
ماڭعىستاۋ وبلىسى
• «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - ساي- وتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» اۆتوجولى، 338-642-شاقىرىم، بەينەۋ اۋىلى - شەتپە اۋىلى؛
• «فورت- شيەۆچەنكو - تاۋشىق - شەتپە» اۆتوجولى، 91-161-شاقىرىم، تاۋشىق اۋىلى - شەتپە اۋىلى.
الماتى وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 2295-2380-شاقىرىم، قانشەڭگەل - قۇرتى اۋىلى؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 2380-2436-شاقىرىم، قۇرتى اۋىلى - اقساي اۋىلى.
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا «قالقامان» ترانسپورتتىق اينالىمىنا كىرەتىن ۋچاسكە جابىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 12-جەلتوقساندا استانا قالاسى مەن 16 وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالانعان ەدى.