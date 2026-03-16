بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2026 -جىلعى 16- ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىق:
قوستاناي وبلىسى
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 555-682-شاقىرىم ارالىعى (توبىل قالاسى - سارىكول كەنتى)؛
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوجولى، 320-501-شاقىرىم ارالىعى (بەستوبە كەنتى - رۋدنىي قالاسى)؛
• «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولى، 8-218-شاقىرىم ارالىعى (توبىل قالاسى - وكتيابرسكي كەنتى) .
جابىق جولدار
اقتوبە وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى كەلەسى ۋچاسكەدە جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەرگە قوزعالىس شەكتەلدى:
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 776-1153 ك م («ەكو ويل» جانارماي بەكەتى - ىرعىز كەنتى).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي — كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىسقى ماۋسىم اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 16-ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ 13 وبلىسىندا جانە استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.