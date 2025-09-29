بۇگىن قازاقستاننىڭ بىرنەشە وڭىرىندە 3 گرادۋس اياز كۇتىلەدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك دەرەگىنشە، 29-قىركۇيەكتە قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە قاۋىپتى مەتەورولوگيالىق قۇبىلىستار بولجانىپ وتىر.
اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ وتۋىنە بايلانىستى شىعىستا جانە ورتالىقتا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، سولتۇستىكتە جانە ورتالىق وڭىرلەردە جاڭبىر قارعا اۋىسۋى ىقتيمال.
وڭتۇستىكتە جانە شىعىستا نايزاعاي ويناپ، شىعىستا بۇرشاق پەن داۋىل بولجانادى.
ەلدىڭ باتىسىندا عانا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى كۇتىلەدى.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
ۇسىك:
- اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا؛
- باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە؛
- قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە؛
- اقتوبە جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە 3 گرادۋس اياز كۇتىلەدى.
ءورت قاۋپى جوعارى:
- باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە؛
- اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا؛
- ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا؛
- اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە.
توتەنشە ءورت قاۋپى:
- تۇركىستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا؛
- اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، وڭتۇستىگى جانە شىعىسىندا؛
- جامبىل وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە ورتالىعىندا؛
- باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا؛
- اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى، سولتۇستىك- شىعىسى جانە ورتالىعىندا؛
- الماتى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە؛
- قاراعاندى، قوستاناي وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە؛
- ۇلىتاۋ وبلىسىندا.
«قازگيدرومەت» ازاماتتاردى اۋا رايىنىڭ قولايسىز جاعدايلارىندا ساقتىق شارالارىن ۇستانۋعا شاقىرادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ استاناسىندا جانە 17 وڭىرىندە جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، ۇسىك جۇرەتىنى حابارلاندى.