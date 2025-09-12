بۇگىن قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جەل كۇشەيىپ، تۇمان تۇسەدى
استانا. قازاقپارات - 2-قىركۇيەكتە ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ اسەرىنەن نايزاعاي ويناپ، جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى.
قازگيدرومەتتىڭ بولجامىنشا، قازاقستاننىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىك- باتىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى، ال وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىستا كوبىنەسە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانىپ وتىر.
سينوپتيكتەر رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەتىنىن ەسكەرتتى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى.
تۇندە قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا، الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا، اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، سونداي-اق قوستاناي، قاراعاندى، ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى، تۇركىستان، قىزىلوردا، اتىراۋ، جامبىل، جەتىسۋ وبلىستارىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسى، وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، اقتوبە وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جانە ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.