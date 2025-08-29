بۇگىن قازاقستاندىق بالالاردىڭ شوتىنا 235 مىڭ تەڭگە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستاندىق وتباسىلارعا كوپتەن كۇتكەن قولداۋ كورسەتىلدى.
بالالاردىڭ ەسەپشوتىنا باستاپقى كاپيتالدىڭ العاشقى ترانشى - 235920 تەڭگە كولەمىندە اۋدارىلدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قاراجاتتار ساعات 17:00-دەن باستاپ تۇسۋدە. بۇل جولى 6767 بالاعا قولداۋ كورسەتىلدى. جالپى تولەم سوماسى 1,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
اتالعان قولداۋ «كەلەشەك» باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسۋدا. باعدارلامانىڭ باستى ماقساتى - بالالاردىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولاردىڭ بولاشاعىنا قاجەتتى جاعداي جاساۋ. كوپتەگەن وتباسىلار ءۇشىن مۇنداي تولەمدەر ۇلكەن كومەك بولىپ، جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ، ەرتەڭگى كۇنگە سەنىم ۇيالاتادى.
بۇل - ءبىز ءۇشىن قۋانىشتى جاڭالىق. باستاپقى كاپيتال قازاقستاندىق وتباسىلارعا ەلەۋلى قولداۋ كورسەتىپ، بالالاردىڭ ءوز بەتىنشە ءومىر سۇرۋگە العاشقى قادام جاساۋىنا كومەكتەسەدى دەپ سەنەمىز، - دەلىنگەن وتباسى بانكىندە.
باعدارلاما اياسىندا قاراجاتتى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن دەپوزيتكە جىل سايىنعى ەڭ تومەنگى جارنالار كوزدەلگەن: كوپتەگەن وتباسىلار ءۇشىن - 24 ا ە ك (94368 تەڭگە)، ال الەۋمەتتىك وسال توپتاعى وتباسىلار ءۇشىن - 12 ا ە ك (47184 تەڭگە). ەگەر بۇل تالاپتار ورىندالماسا، قاراجات بيۋجەتكە قايتارىلۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، بۇل - 2025-جىلعا ارنالعان العاشقى ترانش قانا. ەكىنشى ترانش 2026-جىلدىڭ اقپان ايىندا بەرىلەدى. بۇل قازاقستاندىق وتباسىلارعا قولداۋ كورسەتۋدى جالعاستىرىپ، بالالاردىڭ ءوز بولاشاعىنا العاشقى قادام جاساۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.