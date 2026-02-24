بۇگىن قازاقستاندا رەسپۋبليكالىق جولداردىڭ قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026-جىلعى 24-اقپان ساعات 09:00 دا كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى:
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
• «استانا-كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل قالاسى – ر ف شەكاراسى (جاڭا جول ءو/پ)» 341-473، 492-522 شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بەسكول اۋىلى، مامليۋتكا شەڭبەرىنەن ر ف شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (ر ف شەكاراسى اينالما جولى، قايراق ءو/پ)» 729-856 شاقىرىم (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - اقمولا وبلىسى شەكاراسى)؛
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» 595-946 شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بەسكول اۋىلى)؛
• «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق – ر ف شەكاراسى (بيدايىق ءو/پ)» 50-280 شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى – ر ف شەكاراسى)؛
• «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» 61-196 شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - رۋزايەۆكا اۋىلى)؛
• «قوستاناي - مامليۋتكا» 226-406 شاقىرىم (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - مامليۋتكا قالاسى)؛
• «پەتروپاۆل - سوكولوۆكا – ر ف شەكاراسى ( قىزىل جار ءو/پ)» 11-73 شاقىرىم (پەتروپاۆل قالاسى – ر ف شەكاراسى)؛
• «پەتەرفەلد - ارحانگەلسكوە - نوۆوكامەنكا» 0-31 شاقىرىم (پەتەرفەلد اۋىلى - نوۆوكامەنكا اۋىلى)؛
• «بۋلايەۆو - روشينسكوە» 0-228 شاقىرىم (بۋلايەۆو قالاسى - روشينسكوە اۋىلى)؛
• «روشينسكوە - كورنەيەۆكا - ۆولوشينكا» 0-87 شاقىرىم (روشينسكوە اۋىلى - ۆولوشينكا اۋىلى)؛
• «ۆولوشينكا - سەرگەيەۆكا - تيميريازيەۆو» 0-119 شاقىرىم (ۆولوشينكا اۋىلى - تيميريازيەۆو اۋىلى)؛
• «قاراساي باتىردىڭ ەسكەرتكىش كەشەنىنە كىرەبەرىس جول» 0-24 شاقىرىم؛
• «تيميريازيەۆو - سارىكول - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى» 0-32 شاقىرىم (تيميريازيەۆو اۋىلى - قوستاناي وبلىسى شەكاراسى)؛
• «ر ف شەكاراسى (قاراقوعا ءو/پ) - پەتروپاۆل» 0-120 شاقىرىم (رف شەكاراسى - پەتروپاۆل قالاسى).
قوستاناي وبلىسى
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (رف شەكاراسى اينالما جولى، قايراق ءو/پ)» 682-729 شاقىرىم (سارىكول اۋىلى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «قوستاناي - مامليۋتكا» 180-250 شاقىرىم (ۇزىنكول اۋىلى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اقمولا وبلىسى
• «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» 0-61 شاقىرىم (كوكشەتاۋ قالاسى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق – ر ف شەكاراسى» 2-50 شاقىرىم (كوكشەتاۋ قالاسى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ اينالما جولى (اۋەجايعا كىرەبەرىس جولىمەن)» 0-18 شاقىرىم (كوكشەتاۋ قالاسى)؛
• «شۋچينسك - زەرەندى» 0-77 شاقىرىم (شۋچينسك قالاسى - زەرەندى اۋىلى)؛
• «كوكشەتاۋ - اتباسار» 0-184 شاقىرىم (كوكشەتاۋ قالاسى - اتباسار قالاسى)؛
• «ماكينسك - اقسۋ- تورعاي» 0-240 شاقىرىم (ماكينسك قالاسى - تورعاي اۋىلى)؛
• «استانا - پەتروپاۆل» 18-341 شاقىرىم (استانا قالاسى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي – ر ف شەكاراسى» 16-407 شاقىرىم (استانا قالاسى - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
جابىق جولدار
پاۆلودار وبلىسى
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
سونىمەن قاتار وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
اۋا رايى
2026-جىلعى 24-اقپاندا الماتى، سولتۇستىك قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قىزىلوردا، جامبىل جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەپ ەسكەرتتى قازاۆتوجول.
ەسكە سالايىق، «قازگيدرومەت» ر م ك 24-اقپاندا ەلىمىزدىڭ 14 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.