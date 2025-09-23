بۇگىن «قايرات» پەن «رەال مادريد» ماتچىنا بيلەتتەر ساتىلىمعا شىعادى
الماتى. KAZINFORM - ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭى اياسىنداعى ويىن 30- قىركۇيەك كۇنى ورتالىق ستاديوندا وتەدى.
«قايرات» - «رەال مادريد» ماتچىنا بيلەتتەر ساتىلىمى 23 - قىركۇيەكتە ساعات 17:00 دە باستالادى.
ءاربىر ماتچقا بيلەتتىڭ باعاسى - 30 مىڭنان 250 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بولادى. سەكتور بويىنشا باعا كەلەسىدەي:
باتىس تريبۋنا 1-9 سەكتور (1-2 قاتار) - 30 مىڭ؛
سولتۇستىك / وڭتۇستىك تريبۋنالار - 75 مىڭ؛
شىعىس تريبۋنا - 150 مىڭ؛
باتىس تريبۋنا - 250 مىڭ؛
ەرەجەگە سايكەس، ءبىر ادامعا ەكى بيلەتتەن ارتىق ساتىپ الۋعا بولمايدى، بيلەت العان كەزدە جەكە كۋالىك نەمەسە ءتولقۇجات دەرەكتەرى كورسەتىلۋى قاجەت. دەرەكتەر ساتىپ الۋ كەزىندە دە، ستاديونعا كىرگەندە دە مۇقيات تەكسەرىلەدى.
بيلەتتەردى Ticketon پلاتفورماسىندا، FCKAIRAT. COM سايتىندا جانە Qairat Superapp قوسىمشاسىندا ساتىپ الۋعا بولادى.
ەسكە سالايىق، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ العاشقى كەزدەسۋىندە «قايرات» «سپورتينگكە» ەسە جىبەردى.