بۇگىن قاي وڭىرلەردە وقۋشىلار ونلاين وقيدى
استانا. KAZINFORM - ءبىرقاتار وڭىردە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى وقۋشىلار قاشىقتان وقۋ فورماتىنا كوشىرىلدى.
باتىس قازاقستان وبلىسى
ورال قالاسى بويىنشا 2026 -جىلدىڭ 27-قاڭتار كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى 29,5- گرادۋس اياز. 1- اۋىسىمداعى 1-11-سىنىپتاردا ساباق قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
اقمولا وبلىسى
27-قاڭتاردا كوكشەتاۋدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 1-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ 27- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-9-سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان ساباقتار قاشىقتىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
قوستاناي وبلىسى
اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ 31-32- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە جانە جەل جىلدامدىعىنىڭ 6 م/س بولۋىنا بايلانىستى قوستاناي قالاسىنداعى مەكتەپتەردىڭ 1-اۋىسىمىندا وقيتىن م ا د س، 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى 2026 -جىلعى 27-قاڭتاردا قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
27-قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 31-32-، جەلدىڭ جىلدامدىعى 6 م/س بولۋىنا بايلانىستى قوستاناي قالاسى كوللەدجدەرىنىڭ 1-اۋىسىمىنداعى 1- 2-كۋرس ستۋدەنتتەرى قاشىقتىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
1-اۋىسىمداعى 3- 4-كۋرستاردى قاشىقتىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىمدى كوللەدج ديرەكتورلارى وزدەرى قابىلدايدى. ايماقتار وزدەرىنىڭ اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى شەشىم قابىلدايدى.
ايتا كەتەيىك، 27-قاڭتاردا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە بۇرقاسىن بولىپ، تۇمان باسادى. سونداي-اق قار دا جاۋادى. ال كەيبىر وڭىردە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.