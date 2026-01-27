ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:17, 27 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىن قاي وڭىرلەردە وقۋشىلار ونلاين وقيدى

    استانا. KAZINFORM - ءبىرقاتار وڭىردە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى وقۋشىلار قاشىقتان وقۋ فورماتىنا كوشىرىلدى.

    فوتو: استانا اكىمدىگى

    باتىس قازاقستان وبلىسى

    ورال قالاسى بويىنشا 2026 -جىلدىڭ 27-قاڭتار كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى 29,5- گرادۋس اياز. 1- اۋىسىمداعى 1-11-سىنىپتاردا ساباق قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.

    اقمولا وبلىسى

    27-قاڭتاردا كوكشەتاۋدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 1-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ 27- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىمداعى 0-9-سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان ساباقتار قاشىقتىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.

    قوستاناي وبلىسى

    اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ  31-32- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋىنە جانە جەل جىلدامدىعىنىڭ 6 م/س بولۋىنا بايلانىستى قوستاناي قالاسىنداعى مەكتەپتەردىڭ 1-اۋىسىمىندا وقيتىن م ا د س، 1-11-سىنىپ وقۋشىلارى 2026 -جىلعى 27-قاڭتاردا قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.

    27-قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى 31-32-، جەلدىڭ جىلدامدىعى 6 م/س بولۋىنا بايلانىستى قوستاناي قالاسى كوللەدجدەرىنىڭ 1-اۋىسىمىنداعى 1- 2-كۋرس ستۋدەنتتەرى قاشىقتىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.

    1-اۋىسىمداعى 3- 4-كۋرستاردى قاشىقتىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىمدى كوللەدج ديرەكتورلارى وزدەرى قابىلدايدى. ايماقتار وزدەرىنىڭ اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى شەشىم قابىلدايدى.

    ايتا كەتەيىك، 27-قاڭتاردا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە بۇرقاسىن بولىپ، تۇمان باسادى. سونداي-اق قار دا جاۋادى. ال كەيبىر وڭىردە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
