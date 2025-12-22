ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:56, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىن ەلىمىزدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    жол
    فوتو: كازاۆتوجول

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا ساعات 08:00-دەن باستاپ باتىس قازاقستان وبلىسىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-393-شاقىرىم ارالىعىندا (جىمپيتى كەنتى - بارباستاۋ كەنتى) قوزعالىس جانداندى.

    قوزعالىسقا شەكتەۋ

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    جابىق جولدار

    اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى تومەندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.

    الماتى وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 25-67-شاقىرىمى (اقىلى ۋچاسكە - قونايەۆ قالاسى)؛

    • «الماتى - شەلەك - قورعاس» اۆتوجولىنىڭ 24-136-شاقىرىمى (اقىلى ۋچاسكە - شەلەك اۋىلى).

    جولدار شامامەن 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا ساعات 11:00-دە اشىلادى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار