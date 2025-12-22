بۇگىن ەلىمىزدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا ساعات 08:00-دەن باستاپ باتىس قازاقستان وبلىسىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-393-شاقىرىم ارالىعىندا (جىمپيتى كەنتى - بارباستاۋ كەنتى) قوزعالىس جانداندى.
قوزعالىسقا شەكتەۋ
تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
جابىق جولدار
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى تومەندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.
الماتى وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 25-67-شاقىرىمى (اقىلى ۋچاسكە - قونايەۆ قالاسى)؛
• «الماتى - شەلەك - قورعاس» اۆتوجولىنىڭ 24-136-شاقىرىمى (اقىلى ۋچاسكە - شەلەك اۋىلى).
جولدار شامامەن 2025 -جىلعى 22-جەلتوقساندا ساعات 11:00-دە اشىلادى.