ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:23, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بۇگىن ەلىمىزدەگى قانداي جولدار جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى اۆتوجولداردىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى مالىمەت ۇسىندى.

    трасса, закрыта дорога, метель, буран, снегоуборочные машины, қар тазалау машиналары, автожол, жол жабық, боран
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    كومپانيا دەرەگىنشە، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى جولدا جوندەۋ- قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى بارلىق كولىك تۇرىنە قوزعالىس شەكتەۋى ۇزارتىلدى.

    بۇعان دەيىن تولاسسىز جاۋىن- شاشىن جانە اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ كوپ ءجۇرۋى سالدارىنان KZ15-08 «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) جول ويىلىپ كەتكەن.

    قوستاناي قالاسىنان تيميريازيەۆ اۋدانىنا بالاما باعىتتار:

    • KAZ03 «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (اينالما جولىمەن) - ر ف شەكاراسى (قايراق بەكەتى)» - 553-768-شاقىرىم؛

    • KAZ13 «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» - 673-786-شاقىرىم؛

    • KZ15-05 «ۆولوشينكا - سەرگەيەۆكا - تيميريازيەۆو» - 56-119-شاقىرىم.

    جول شامامەن 2025 -جىلعى 17-قاراشا ساعات 11:00-دە اشىلادى.

    سونىمەن قاتار 5-قاراشادان باستاپ تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.

    بۇل شارا تاۋلى جەردە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ، قىس ماۋسىمى اياقتالعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.

    ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 17-قاراشادا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەتىنىن بولجاعان ەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    سوڭعى جاڭالىقتار