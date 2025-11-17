بۇگىن ەلىمىزدەگى قانداي جولدار جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى اۆتوجولداردىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى مالىمەت ۇسىندى.
كومپانيا دەرەگىنشە، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى جولدا جوندەۋ- قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى بارلىق كولىك تۇرىنە قوزعالىس شەكتەۋى ۇزارتىلدى.
بۇعان دەيىن تولاسسىز جاۋىن- شاشىن جانە اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ كوپ ءجۇرۋى سالدارىنان KZ15-08 «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) جول ويىلىپ كەتكەن.
قوستاناي قالاسىنان تيميريازيەۆ اۋدانىنا بالاما باعىتتار:
• KAZ03 «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي (اينالما جولىمەن) - ر ف شەكاراسى (قايراق بەكەتى)» - 553-768-شاقىرىم؛
• KAZ13 «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» - 673-786-شاقىرىم؛
• KZ15-05 «ۆولوشينكا - سەرگەيەۆكا - تيميريازيەۆو» - 56-119-شاقىرىم.
جول شامامەن 2025 -جىلعى 17-قاراشا ساعات 11:00-دە اشىلادى.
سونىمەن قاتار 5-قاراشادان باستاپ تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
بۇل شارا تاۋلى جەردە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ، قىس ماۋسىمى اياقتالعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.
ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 17-قاراشادا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەتىنىن بولجاعان ەدى.