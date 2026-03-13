بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى كەلەسى ۋچاسكەلەردە قوزعالىس شەكتەلدى:
پاۆلودار وبلىسى
• • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
• پاۆلودار - شارباقتى - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 82-112-شاقىرىم (شارباقتى - ر ف شەكاراسى) ؛
• «اتامەكەن - ەرتىس - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 0-263-شاقىرىم (اتامەكەن - ر ف شەكاراسى).
اقمولا وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 30-92-شاقىرىم (جىبەك جولى تولەم پۋنكتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
قاراعاندى وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 92-164-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ تولەم پۋنكتى) ؛
• «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ» اۆتوجولى، 101-266-شاقىرىم (نۇرا - تەمىرتاۋ).
جەتىسۋ وبلىسى
• «ءۇشارال - دوستىق – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 84-164-شاقىرىم (كوكتۇما ستانسياسى - دوستىق ستانسياسى).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 1194-1212-شاقىرىم (شەمونايحا - ر ف شەكاراسى).
قوستاناي وبلىسى
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 340-377-شاقىرىم (ارقالىق - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
ۇلىتاۋ وبلىسى
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 138-252-شاقىرىم ( ۇلىتاۋ - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 13-ناۋرىزعا ارنالعان كۇن رايىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ 13 ءوڭىرى مەن استانادا ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.