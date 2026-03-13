ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:39, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    Шығыс Қазақстанда аязға байланысты бірнеше жолда көлік қозғалысы шектелді
    فوتو: Kazinform

    اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى كەلەسى ۋچاسكەلەردە قوزعالىس شەكتەلدى:

    پاۆلودار وبلىسى

    • • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.

    • پاۆلودار - شارباقتى - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 82-112-شاقىرىم (شارباقتى - ر ف شەكاراسى) ؛

    • «اتامەكەن - ەرتىس - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 0-263-شاقىرىم (اتامەكەن - ر ف شەكاراسى).

    اقمولا وبلىسى

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 30-92-شاقىرىم (جىبەك جولى تولەم پۋنكتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    قاراعاندى وبلىسى

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولى، 92-164-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ تولەم پۋنكتى) ؛

    • «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ» اۆتوجولى، 101-266-شاقىرىم (نۇرا - تەمىرتاۋ).

    جەتىسۋ وبلىسى

    • «ءۇشارال - دوستىق – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 84-164-شاقىرىم (كوكتۇما ستانسياسى - دوستىق ستانسياسى).

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 1194-1212-شاقىرىم (شەمونايحا - ر ف شەكاراسى).

    قوستاناي وبلىسى

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 340-377-شاقىرىم (ارقالىق - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    ۇلىتاۋ وبلىسى

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 138-252-شاقىرىم ( ۇلىتاۋ - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 13-ناۋرىزعا ارنالعان كۇن رايىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ 13 ءوڭىرى مەن استانادا ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
