ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:53, 03 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Балагазиев Ерназ / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اقمولا وبلىسىندا اۋا-رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى، اتاپ ايتقاندا «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جولمەن) - پەتروپاۆل - ر ف (جاڭا جول ءو/پ) » اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىمىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 140 شاق/ ساع- تان 110 شاق/ساع- قا وزگەردى.

    جابىق جولدار

    قاراعاندى وبلىسى

    • «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 592-750-شاقىرىمى، بالقاش قالاسى - جامبىل وبلىسى شەكاراسىندا اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    پاۆلودار وبلىسى

    * «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    * وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار