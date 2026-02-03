بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اقمولا وبلىسىندا اۋا-رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى، اتاپ ايتقاندا «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جولمەن) - پەتروپاۆل - ر ف (جاڭا جول ءو/پ) » اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىمىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق رەجيمى 140 شاق/ ساع- تان 110 شاق/ساع- قا وزگەردى.
جابىق جولدار
قاراعاندى وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 592-750-شاقىرىمى، بالقاش قالاسى - جامبىل وبلىسى شەكاراسىندا اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
پاۆلودار وبلىسى
* «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
* وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.