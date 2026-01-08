بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 8-قاڭتار ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا شىعىس قازاقستان وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 15-105-شاقىرىم ارالىعىندا (بەلوۋسوۆكا كەنتى - ريددەر قالاسى ۋچاسكەسى) اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
سونداي-اق اقمولا وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 90 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا وزگەرتىلدى.
جابىق جولدار
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 8-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا جانە استانادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.