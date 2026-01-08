ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:07, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 8-قاڭتار ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا شىعىس قازاقستان وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 15-105-شاقىرىم ارالىعىندا (بەلوۋسوۆكا كەنتى - ريددەر قالاسى ۋچاسكەسى) اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.

    سونداي-اق اقمولا وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىم ارالىعىندا بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 90 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا وزگەرتىلدى.

    جابىق جولدار

    شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 8-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا جانە استانادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.

    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
