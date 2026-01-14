بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 14 قاڭتار تاڭعى ۋاقىتتا بىرنەشە وڭىردەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
الماتى وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوموبيل جولىنىڭ 25-67-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (الماتى اقى الۋ پۋنكتىنەن قونايەۆ قالاسىنا دەيىن)؛
• «الماتى - شەلەك - قورعاس» اۆتوموبيل جولىنىڭ 24-118-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (ارمان اقى الۋ پۋنكتىنەن لاۆار ەلدى مەكەنىنە دەيىن).
جەتىسۋ وبلىسى
• «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (كوكتۇما اۋىلى - دوستىق ستانساسى).
باتىس قازاقستان وبلىسى
• «اتىراۋ - ورال» اۆتوجولىنىڭ 492-371-شاقىرىم ارالىعى (ورال قالاسى - چاپايەۆ اۋىلى)؛
• «چاپايەۆ - جالپاقتال - كازتالوۆكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-201-شاقىرىم ارالىعى (چاپايەۆ اۋىلى - كازتالوۆكا ەلدى مەكەنى)؛
• «اتىراۋ - ورال» اۆتوجولىنىڭ 371-189-شاقىرىم ارالىعى (چاپايەۆ اۋىلى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 67-178-شاقىرىم ارالىعى (ماحامبەت ەلدى مەكەنىنەن يندەر ەلدى مەكەنىنە دەيىن)؛
• «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 179-189-شاقىرىم ارالىعى (يندەربور كەنتىنەن باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
جابىق جولدار
اتىراۋ وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «اتىراۋ - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 67-178-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (ماحامبەت ەلدى مەكەنىنەن يندەر ەلدى مەكەنىنە دەيىن) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتو جولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
اۋا رايى
2026 -جىلعى 14-قاڭتاردا باتىس قازاقستان، ماڭعىستاۋ، اتىراۋ جانە تۇركىستان وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار مەن بوران بولجانىپ وتىر.
سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر استانا مەن 13 وڭىردە كوكتايعاق، تۇمان جانە بورانعا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.