بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا شەكتەۋ بار
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2025 -جىلعى 6-جەلتوقسان تاڭەرتەڭ بىرنەشە وڭىردەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى:
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1104-1191-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (گلۋبوكوە اۋىلىنان شەمونايحا قالاسىنا دەيىن)؛
• «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 15-105-شاقىرىمى ارالىعى (بەلوۋسوۆكا اۋىلىنان ريددەر قالاسىنا دەيىن)؛
• «وسكەمەن - التاي - ۇلكەن نارىن - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 6-166-شاقىرىم ارالىعى (ۋشانوۆسكوە اۋىلىنان التاي قالاسىنا دەيىن).
پاۆلودار وبلىسى
• «قحر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 427-587-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (كەنجەكول اۋىلىنان اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
اباي وبلىسى
• «قحر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 587-910-شاقىرىم ارالىعىندا (پاۆلودار وبلىسىڭ شەكاراسىنان قالباتاۋ اۋىلىنا دەيىن).
اقمولا وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (جىبەك جولى اقى الۋ پۋنكتىنەن قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
قاراعاندى وبلىسى
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن).
كولىك قوزعالىسى شەكتەۋى
2025 -جىلعى 5 جەلتوقسان ساعات 21:00-دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس – ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1474-2000-شاقىرىم ارالىعىندا (ايتەكە ءبي اۋىلىنان جاڭاقورعان اۋىلىنا دەيىن) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.
سونداي-اق ءتورت وڭىردە بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەر ءالى دە كۇشىندە.
اقمولا وبلىسى
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى) » اۆتوجولىنىڭ 19-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 شاق/ساع-تان 110 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل شارا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا، تەمپەراتۋرانىڭ تومەندەۋى، كوكتايعاق، ۇساق قاردىڭ جاۋۋىنا بايلانىستى ەنگىزىلدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
«تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن شەكتەۋ بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسى
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك جانە ورتالىق وبلىستارىندا قار جاۋىپ، بوران سوعاتىنىن جانە تۇمان ءتۇسىپ، جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س جەتەتىنىن حابارلاعان ەدى.