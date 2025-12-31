ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇر

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    فوتو: اسكەربەك قاراكوز / Kazinform

    2025 -جىلعى 31-جەلتوقسان ساعات 08:30-داعى جاعداي بويىنشا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستاعى ءۇش رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.

    باتىس قازاقستان وبلىسى

    • «اقتوبە - ورال – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 273-393-شاقىرىم ارالىعى (بارباستاۋ اۋىلى - جىمپيتى اۋىلى).

    جەتىسۋ وبلىسى

    • «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعى (كوكتۇما اۋىلى - دوستىق ستانساسى).

    ماڭعىستاۋ وبلىسى

    • «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - سايوتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» اۆتوجولىنىڭ 332-632-شاقىرىم ارالىعى (بەينەۋ ەلدى مەكەنى - شەتپە ەلدى مەكەنى).

    2025 -جىلعى 31-جەلتوقساندا اقمولا، قاراعاندى، سولتۇستىك قازاقستان اقتوبە، ۇلىتاۋ، قىزىلوردا، تۇركىستان، باتىس قازاقستان، الماتى، جەتىسۋ، جامبىل، اتىراۋ، قوستاناي، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرلەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.

    - سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» 31-جەلتوقساندا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاساعان ەدى.

