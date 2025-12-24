بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلعى 24-جەلتوقساندا ساعات 08:00 دەن باستاپ رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس جانداندى.
باتىس قازاقستان وبلىسى
• «اقتوبە - ورال - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 393-526-شاقىرىم ارالىعى (جىمپيتى اۋىلى - اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - ورال – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 526-702-شاقىرىم ارالىعى (باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى - مارجانبۇلاق اۋىلى).
جىلدامدىق شەكتەۋى
2025 -جىلعى 23-جەلتوقساندا ساعات 14:00-دەن باستاپ اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار KAZ02 «استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 18- 232-شاقىرىم ارالىعىندا (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسى) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق 110 شاق/ساع-تان 80 شاق/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلدى.
سونداي-اق تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
جابىق جولدار
2025 -جىلعى 24-جەلتوقساندا ساعات 06:00-دە اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قىزىلوردا وبلىسىنداعى «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1522-1806-شاقىرىم ارالىعىندا (№ 99 ستانسيا - قىزىلوردا قالاسى) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
جول شامامەن 2025 -جىلعى 24-جەلتوقسان ساعات 12:00-دە اشىلادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى KAZ 19-02 «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعىندا (كوكتۇما اۋىلى - دوستىق ستانتسياسى) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.
پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 24-جەلتوقساندا قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە بوران سوعىپ، كوكتايعاق بولاتىنىن حابارلاعانبىز.