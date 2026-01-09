بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 9-قاڭتار ساعات 08:00-دەگى جاعداي بويىنشا اتىراۋ وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 710-778-شاقىرىم ارالىعى (اققىستاۋ كەنتى - زينەدەن اۋىلى ۋچاسكەسى) بويىنشا اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىق.
جابىق جولدار
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 9-قاڭتاردا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگى انتيسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولاتىنىن، نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالاتىنىن حابارلاعان ەدى.
ەلىمىزدىڭ باتىسىندا قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، كوكتايعاق بولجانىپ وتىر. سولتۇستىكتە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. سونداي-اق رەسپۋبليكانىڭ بارلىق اۋماعىن تۇمان باسىپ، جەل كۇشەيەدى.