    09:20, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрытие дорог
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 9-قاڭتار ساعات 08:00-دەگى جاعداي بويىنشا اتىراۋ وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 710-778-شاقىرىم ارالىعى (اققىستاۋ كەنتى - زينەدەن اۋىلى ۋچاسكەسى) بويىنشا اۆتوكولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىق.

    جابىق جولدار

    شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    سونىمەن بىرگە «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن سينوپتيكتەر 9-قاڭتاردا رەسپۋبليكانىڭ باسىم بولىگى انتيسيكلوننىڭ ىقپالىندا بولاتىنىن، نەگىزىنەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالاتىنىن حابارلاعان ەدى.

    ەلىمىزدىڭ باتىسىندا قار ارالاس جاڭبىر جاۋىپ، كوكتايعاق بولجانىپ وتىر. سولتۇستىكتە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. سونداي-اق رەسپۋبليكانىڭ بارلىق اۋماعىن تۇمان باسىپ، جەل كۇشەيەدى.

     

    Бейсен Сұлтан
