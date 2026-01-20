ق ز
    10:24, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 20-قاڭتار كۇنى ساعات 08:00 دەن باستاپ اباي وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 910-1002-شاقىرىم ارالىعىندا (قالباتاۋ اۋىلى - كوكپەكتى اۋىلى ۋچاسكەسى) جول بارلىق اۆتوكولىك تۇرلەرى ءۇشىن اشىق.

    جابىق جولدار

    سونىمەن قاتار جەتىسۋ وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى «ءۇشارال - دوستىق - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعىندا (كوكتۇما ستانتسياسى - دوستىق ستانتسياسى ۋچاسكەسى) بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.

    ال پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - رف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايىرىعىنىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايىرىعى ۋچاسكەسىندە - قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جولى ۋاقىتشا جابىلدى.

    ەسكە سالايىق، 20-قاڭتاردا قازاقستاننىڭ 12 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
