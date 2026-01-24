بۇگىن ەلدىڭ باسىم بولىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى
استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر اۋا رايىنا بايلانىستى بۇگىن ەلدىڭ 15 وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
24-قاڭتار كۇنى تۇندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى ايماقتارىندا قار جاۋادى، ال كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى وڭىرلەرىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا، كۇندىز باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى وڭىرلەرىندە جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى وڭىرلەرىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن شىعىسىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە، ال كۇندىز باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇمان بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا كوكتايعاق بولادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
جەل شىعىس جانە سولتۇستىك-شىعىستان سوعادى، وبلىس ورتالىعىندا ەكپىنى 15- 18 م/س.
جامبىل وبلىسىندا تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان بولادى.
اباي وبلىسىندا تۇندە قار، بوران بولادى، ال كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قار، بوران بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قار جاۋىپ، بوران سوعادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە ازداعان قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان بولادى. جەل شىعىس جانە سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى، جولداردا كوكتايعاق بولادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
ايتا كەتەلىك اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وبلىستا جولدار جابىلعان ەدى.