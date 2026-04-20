بۇگىن ەل كىتاپحانالارىندا «كىتاپحانا ءتۇنى» اكسياسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كىتاپ كۇنىنە وراي ۇيىمداستىرىلعان كىتاپ اپتالىعى اياسىندا بۇگىن ەل كىتاپحانالارىندا «كىتاپحانا ءتۇنى» اكسياسى وتەدى.
كىتاپ اپتالىعىنىڭ بەسىنشى كۇنى اياسىندا كىتاپحانالاردا كۆەست- ويىندار، ۆەرنيساجدار، زياتكەرلىك سايىستار، شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر، پوەزيا كەشتەرى مەن ءتۇرلى ينتەراكتيۆتى باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلادى.
- بۇل باستاما كىتاپحانالاردى تەك وقۋ ورنى ەمەس، زاماناۋي مادەني-تانىمدىق كەڭىستىك رەتىندە دامىتۋعا باعىتتالعان. اكتسيا اياسىندا وقىرماندار ءۇشىن جاڭا فورماتتاعى شارالار ۇسىنىلىپ، كىتاپ وقۋعا قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايماقتاردا دا ءتۇرلى فورماتتاعى ءىس-شارالار وتەدى. الماتىدا «ايقاس» زياتكەرلىك ويىنى ۇيىمداستىرىلسا، استانادا «كىتاپحاناداعى تۇنگى vibe» باعدارلاماسى وتكىزىلەدى. باتىس قازاقستان وبلىسىندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان ارنايى باعدارلاما ۇسىنىلادى.
جامبىل وبلىسىندا «تۇنگى كىتاپ الەمىنە ساياحات» اتتى تانىمدىق ءىس- شارا وتسە، تۇركىستان وبلىسىندا اقىن اسىلزات ارىستانبەك پەن كومپوزيتور جانار بولاتبەكوۆانىڭ قاتىسۋىمەن پوەزيا كەشى جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا كىتاپحاناشىلار مەن ۇلتتىق كىتاپ كۇنى 23 - ساۋىردە بىرگە اتاپ وتىلەدى.