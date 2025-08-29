بۇگىن كۇن رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» مالىمەتىنشە، 29-تامىز كۇنى ەلىمىزدىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا باتىس انتيسيكلونىنىڭ ىقپالىمەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
قالعان اۋماقتاردا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق پەن ەكپىندى جەل سوعۋى ىقتيمال.
رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانىپ وتىر. ەلدىڭ وڭتۇستىك- باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل كوتەرىلەدى. سولتۇستىكتە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن.
كۇندىزگى ۋاقىتتا قاتتى ىستىق بولادى: ۇلىتاۋ وبلىسىندا 35+ گرادۋس، جەتىسۋ مەن الماتى وبلىستارىندا 35+…37+ گرادۋس، ال ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 38+ گرادۋس.
الماتى، اقتوبە، شىعىس قازاقستان، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ، اباي وبلىستارىندا، اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسى، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسى، وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سونداي-اق ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى بولادى.
تۇركىستان، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، جامبىل وبلىستارىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سونداي-اق قاراعاندى، اقتوبە وڭىرلەرىندە توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.