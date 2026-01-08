بۇگىن جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ داۋى بويىنشا ناقتى شەشىم شىعادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ دوپينگ داۋى بويىنشا ناقتى شەشىم شىعادى.
بۇل ماقساتتا ماماندار ۆ سىناماسىن ساراپقا سالىپ، ول بويىنشا ناقتى جاۋابىن ايتادى.
سىنامادا وتانداسىمىزدىڭ تىيىم سالىنعان پرەپارات قولدانعانى انىقتالسا، كاسىپقوي مانسابىنا بايلانىستى سۇراقتار تۋىندايدى. ەگەر ول جالعان بولىپ شىقسا، مانسابىن قايتا جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الادى.
ايتا كەتسەك، WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى جەلتوقسان ايىنداعى كەزەكتى جەكپە-جەگى الدىنداعى دوپينگ تەستىنەن وتپەي قالدى.
ول جونىندە سپورتشىنىڭ ءوزى پىكىرىن ءبىلدىردى.
- مەن ءارقاشان تازا سپورتتى قولدايمىن. مۇنى جاقسى بىلەسىزدەر. مەن تازا سپورتتى ناسيحاتتاپ جۇرگەنىمدى دە بىلەسىزدەر، - دەدى ول.
وسىعان بايلانىستى ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەم چەمپيونى بولىپ تۇرعان جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0، 12 KO) مەن WBA چەمپيونى ەريسلاندي لارا (31-3-3، 19 KO) اراسىنداعى جىلدىڭ باستى جەكپە-جەگى رەسمي تۇردە وتپەيتىنى بەلگىلى بولدى.
وسىعان بايلانىستى ۇيىمداستىرۋشىلار لاراعا باسقا قارسىلاس تاۋىپ ۇلگەرگەن. جەكپە-جەك توقتاتىلعان سوڭ، لاراعا شۇعىل تۇردە جاڭا قارسىلاس بەلگىلەندى. ونىڭ ورنىنا ۆەنەسۋەلالىق يوحان گونسالەس (36-4، 34 KO) شىقتى.