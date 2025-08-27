بۇگىن حالىقارالىق بوكس كۇنى
استانا. قازاقپارات – 27-تامىز الەم بويىنشا حالىقارالىق بوكس كۇنى رەتىندە اتالىپ وتەدى. اتالعان سپورت ءتۇرى ەلىمىزدە كەڭىنەن تانىمال جانە وليمپيادا ويىندارىندا وتاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى بوكستان بىرنەشە رەت چەمپيون اتاندى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قازاق بوكسى - وليمپيادا ويىندارىنداعى ەلىمىزدىڭ ەڭ ماقتانىش تۇتار سپورتتارىنىڭ ءبىرى. تاۋەلسىزدىك العاننان بەرى بوكسشىلارىمىز 7 مارتە وليمپيادا چەمپيونى اتاندى:
ۆاسيلي جيروۆ - اتلانتا، 1996 ج.
ەرماحان يبرايموۆ - سيدنەي، 2000 ج.
بەكزات ساتتارحانوۆ - سيدنەي، 2000 ج.
باقتيار ارتايەۆ - افينى، 2004 ج.
باقىت سارسەكبايەۆ - بەيجىڭ، 2008 ج.
سەرىك ساپيەۆ - لوندون، 2012 ج.
دانيار ەلەۋسىنوۆ - ريو-دە-جانەيرو، 2016 ج.
ايتا كەتەتىن جايت، وتاندىق بوكسشىلار الەم جانە ازيا چەمپيوناتتارىندا ۇنەمى بيىكتەن كورىنىپ كەلەدى. بۇدان بولەك، وليمپيادا ويىندارىندا بىرنەشە مارتە جۇلدەگەر اتانعان.