بۇگىن فۋتزالدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ فينالى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن 28-جەلتوقساندا فۋتزالدان قازاقستان كۋبوگى فينالىندا الماتىلىق «اقتوبە» مەن «سەمەي» كوماندالارى كەزدەسەدى.
بۇل ويىن قازاقستان ۋاقىتىمەن 18:50 دە باستالىپ، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
جارتىلاي فينالدا «اقتوبە» الماتىلىق «قايراتتى» 5:4 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىرسە، «سەمەي» «اتىراۋدان» 4:3 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
كوماندالار الدىمەن توپتىق كەزەڭدە سىنعا ءتۇستى. ىرىكتەۋ كەزەڭىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءار توپتىڭ ۇزدىك كوماندالارى كەلەسى كەزەڭگە جولداما الدى. ودان شيرەك فينال ويىندارى ءوتتى.
قازاقستان كۋبوگى 1996-جىلدان بەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. سودان بەرى «قايرات» ون توعىز مارتە كۋبوكتى توبەسىنە كوتەرسە، ولاردان باسقا قاراعاندىلىق «تۇلپار»، اقتاۋلىق «مۇنايشى»، «اقتوبە» جانە وزگە كلۋبتار جەڭىمپاز بولدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن الماتىنىڭ «قايرات» كلۋبى فۋتزالدان چەمپيوندار ليگاسىنىڭ شيرەك فينالىندا قاي كوماندامەن كەزدەسەتىنى بەلگىلى بولدى.