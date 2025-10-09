ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:44, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىن فۋتبولدان ەۋروپا قۇرلىعىندا الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى ويىندارى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەۋروپا قۇرلىعى بويىنشا كەزەكتى تۋر ويىندارى وتەدى.

    ا
    Фото: UEFA.com

    بۇل كۇنى ءتورت توپتاعى قۇرامالار ءوزارا شەبەرلىك بايقاسادى. C توبىندا شوتلانديا مەن گرەكيا، بەلارۋس پەن دانيا جاسىل الاڭعا شىعادى. تۋرنير كەستەسىندە ەكى تۋردان كەيىن 4 ۇپايمەن دانيا مەن شوتلانديا العاشقى ەكى ورىندى ءوزارا بولىسسە، گرەكيا 3 ۇپاي الدى. ال بەلارۋستىڭ قورجىنى بوس.

    G توبىندا مالتا مەن نيدەرلاند، فينليانديا مەن ليتۆا كەزدەسەدى. ءتورت ويىندا 10 ۇپاي العان نيدەرلاند كوش باسىندا كەلە جاتسا، بەس تۋردان كەيىن پولشا 10، فينليانديا 7، ليتۆا 3، مالتا 2 ۇپاي ەنشىلەپ تۇر.

    ال H توبىندا اۋستريا مەن سان-مارينو، كيپر مەن بوسنيا مەن گەرتسوگوۆينا كەزدەسەدى. ءتورت تۋردان كەيىن ۇپايدان شاشاۋ شىعارماعان اۋستريا 12 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىنعا جايعاسسا، بەس ويىننان بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا 12، رۋمىنيا 7، كيپر 4 ۇپاي الدى. ال سان-مارينو بارلىعىنا ەسە جىبەرىپ، ۇپايعا قول جەتكىزە العان جوق.

    سونداي-اق L توبىندا فارەر ارالدارى مەن چەرنوگوريا، چەحيا مەن حورۆاتيا وينايدى. تۋرنير كەستەسىندە ءتورت تۋردان سوڭ حورۆاتيا 12، بەس ويىننان چەحيا 12، فارەر ارالدارى مەن چەرنوگوريا 6 ۇپاي السا، گيبرالتار بىردە-ءبىر ۇپايعا يە بولعان جوق.

    ايتا كەتسەك، قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى 10-قازان كۇنى 19:00 دە ليحتەنشتەينگە قارسى وينايدى. كەزدەسۋ «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    ەسكە سالساق، فۋتبولدان ليحتەنشتەين قۇراماسى قازاقستانعا قارسى قۇرامىن جاريالادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
