بۇگىن فۋتبولدان ەۋروپا قۇرلىعىندا الەم چەمپيوناتىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭى ويىندارى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە ەۋروپا قۇرلىعى بويىنشا كەزەكتى تۋر ويىندارى وتەدى.
بۇل كۇنى ءتورت توپتاعى قۇرامالار ءوزارا شەبەرلىك بايقاسادى. C توبىندا شوتلانديا مەن گرەكيا، بەلارۋس پەن دانيا جاسىل الاڭعا شىعادى. تۋرنير كەستەسىندە ەكى تۋردان كەيىن 4 ۇپايمەن دانيا مەن شوتلانديا العاشقى ەكى ورىندى ءوزارا بولىسسە، گرەكيا 3 ۇپاي الدى. ال بەلارۋستىڭ قورجىنى بوس.
G توبىندا مالتا مەن نيدەرلاند، فينليانديا مەن ليتۆا كەزدەسەدى. ءتورت ويىندا 10 ۇپاي العان نيدەرلاند كوش باسىندا كەلە جاتسا، بەس تۋردان كەيىن پولشا 10، فينليانديا 7، ليتۆا 3، مالتا 2 ۇپاي ەنشىلەپ تۇر.
ال H توبىندا اۋستريا مەن سان-مارينو، كيپر مەن بوسنيا مەن گەرتسوگوۆينا كەزدەسەدى. ءتورت تۋردان كەيىن ۇپايدان شاشاۋ شىعارماعان اۋستريا 12 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىنعا جايعاسسا، بەس ويىننان بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا 12، رۋمىنيا 7، كيپر 4 ۇپاي الدى. ال سان-مارينو بارلىعىنا ەسە جىبەرىپ، ۇپايعا قول جەتكىزە العان جوق.
سونداي-اق L توبىندا فارەر ارالدارى مەن چەرنوگوريا، چەحيا مەن حورۆاتيا وينايدى. تۋرنير كەستەسىندە ءتورت تۋردان سوڭ حورۆاتيا 12، بەس ويىننان چەحيا 12، فارەر ارالدارى مەن چەرنوگوريا 6 ۇپاي السا، گيبرالتار بىردە-ءبىر ۇپايعا يە بولعان جوق.
ايتا كەتسەك، قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى 10-قازان كۇنى 19:00 دە ليحتەنشتەينگە قارسى وينايدى. كەزدەسۋ «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
ەسكە سالساق، فۋتبولدان ليحتەنشتەين قۇراماسى قازاقستانعا قارسى قۇرامىن جاريالادى.