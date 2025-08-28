ق ز
    16:57, 28 - تامىز 2025

    بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى جارتىلاي فينالىنىڭ قارىمتا كەزدەسۋى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگى جارتىلاي فينالىنىڭ قارىمتا ويىندارى باستالادى.

    Бүгін футболдан Бірінші лиганың ХIХ тур ойындары басталады
    Фото: Kffleague.kz

    ساعات 19:00 دە «ورداباسى» (شىمكەنت) مەن «قىزىلجار» (پەتروپاۆل) كىم مىقتىنى انىقتايدى. العاشقى ويىندا قوس كلۋب 0:0 ەسەبىنە قاناعات بىلدىرگەن ەدى.

    ال، 29-تامىزدا 19:00-دە «جەڭىس» (استانا) پەن «توبىل» (قوستاناي) وينايدى. ءبىرىنشى كەزدەسۋدە قوستانايلىق كلۋب 2:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتكەن.

    شيرەك فينالدا «ورداباسى» الماتىلىق «قايراتتان» 1:0 ەسەبىمەن باسىم تۇسسە، «قىزىلجار» سەمەيلىك «ەلىمايدى» پەنالتي سەرياسىندا قاپى قالدىردى. ال ەلوردالىق «جەڭىس» جانە «استانا» كەزدەسۋىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە 1:1 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى. پەنالتي سەرياسىندا «جەڭىس» جارتىلاي فينالعا جولداما الدى. وسىلايشا ەل بىرىنشىلىگىندەگى قوس ۇزدىك ۇجىم «استانا» مەن «قايرات» اتالعان تۋرنيردەن تىس قالدى. قوستانايلىق «توبىل» بولسا سىرت الاڭدا تۇركىستاندىق «تۇراندى» 2:0 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىردى.

    بيىل قازاقستان كۋبوگىنا پرەمەر-ليگا، ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ليگادان بارلىعى 30 كوماندا قاتىستى. الدىمەن ءبىرىنشى جانە ەكىنشى ليگا كوماندالارى العاشقى ىرىكتەۋ كەزەڭىن وتكىزدى.

    ولاردىڭ اراسىنان ىركىلمەي شىققان ەكى كلۋب 1/8 فينالدا پرەمەر-ليگا كوماندالارى قاتارىنا قوسىلدى.

    جەڭىمپاز 2026-جىلى كونفەرەنسيا ليگاسىنىڭ ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىنە جولداما الادى.

