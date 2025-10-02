بۇگىن فۋتبولدان ءبىرىنشى ليگادا 23-تۋر ويىندارى وتەدى
استانا. KAZINFORM - اتالعان تۋر ويىندارى 2-3-قازان كۇندەرىنە بەلگىلەنگەن. بۇگىن، 2-قازاندا «اقتوبە-2» (پاۆلودار) مەن «تۇركىستان» ، «ەكىباستۇز» (پاۆلودار وبلىسى) بەن «SD Family» (استانا)، AKAS (الماتى) پەن «اكادەميا وڭتۇستىك» (شىمكەنت شەبەرلىك بايقاسادى.
ال 3 قازاندا «شاحتەر» (قاراعاندى) مەن «تاراز»، «قايرات-2» (الماتى) مەن «كاسپي» (اقتاۋ)، «جەتىساي» (تۇركىستان وبلىسى) «التاي» (وسكەمەن)، «ەرتىس» (پاۆلودار وبلىسى) بەن «حان ءتاڭىرى» (الماتى) شەبەرلىك بايقاسادى.
تۋرنير كەستەسىندە العاشقى ءۇش ورىنعا يە بولعان كوماندالار الداعى جىلى پرەمەر-ليگاعا قاتىسۋ ءۇشىن تىكەلەي جولداماعا قول جەتكىزەدى. بيىل «شاحتەر»، «ەرتىس»، «التاي»، «كاسپي» كوماندالارى ۇزدىكتەر قاتارىندا بولادى دەپ بولجانىپ وتىر.
جيىرما ءۇش تۋردان كەيىن «كاسپي»، «ەرتىس»، «التاي»، «شاحتەر» كوماندالارى العاشقى ورىنداردى ءوزارا ءبولىسىپ تۇر.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن فۋتبولدان ءبىرىنشى ليگادا «ەرتىس» قارسىلاسىن ءىرى ەسەپپەن جەڭدى.