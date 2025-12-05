ق ز
    09:55, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىن فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبەسى تارتىلادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ا ق ش استاناسى ۆاشينگتون قالاسىندا فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى فينالدىق كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى تارتىلادى.

    فوتو: chelseablues.ru

    سالتاناتتى ءراسىم قازاقستان ۋاقىتىمەن 22:00-دە باستالىپ، «Qazaqstan» ۇلتتىق تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.

    بەدەلدى باسەكە العاش رەت 48 قۇراما قاتىسادى. ءاربىر توپتان العاشقى ەكى ورىنداعى ەكى قۇراما، ءۇشىنشى ورىن العان 12 قۇرامادان ۇزدىك كورسەتكىشكە يە بولعان سەگىز قۇراما 1/16 فينالعا شىعادى. ءدۇبىرلى دودا بارلىعى 39 كۇنگە (11-ماۋسىم-19 ماۋسىم) سوزىلادى.

    الەم چەمپيوناتىندا باق سىنايتىن قۇرامالار ءتورت سەبەتكە بولىنگەن. قازىر وعان قاتىساتىن 42 قۇراما بەلگىلى بولىپ وتىر. قالعانى الداعى جىلى بولاتىن پلەي-وفف ويىندارى انىقتالادى.

    الەم چەمپيوناتى ا ق ش؛ كانادا، مەكسيكادا وتكىزىلەدى.

    ءبىرىنشى سەبەت: كانادا، مەكسيكا، ا ق ش، يسپانيا، ارگەنتينا، فرانسيا، انگليا، برازيليا، پورتۋگاليا، نيدەرلاند، بەلگيا، گەرمانيا.

    ەكىنشى سەبەت: حورۆاتيا، ماروككو، كولۋمبيا، ۋرۋگۆاي، شۆەيتساريا، جاپونيا، سەنەگال، يران، وڭتۇستىك كورەيا، ەكۆادور، اۋستريا، اۋستراليا.

    ءۇشىنشى سەبەت: نورۆەگيا، پاناما، ەگيپەت، الجير، شوتلانديا، پاراگۆاي، تۋنيس، كوت-د’يۆۋار، وزبەكستان، قاتار، ساۋد ارابياسى، وڭتۇستىك افريكا.

    ءتورتىنشى سەبەت: يوردانيا، كابو-ۆەردە، گانا، كيۋراساو، گايتي، جاڭا زەلانديا، ەۋروپالىق ا جولى پلەي-وففى (يتاليا/سولتۇستىك يرلانديا/ۋەلس/بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا)، ەۋروپالىق ۆ جولى پلەي-وففى (ۋكراينا/شۆەتسيا/پولشا/البانيا)، ەۋروپالىق س جولى پلەي-وففى (تۇركيا/رۋمىنيا/سلوۆاكيا/كوسوۆو)، ەۋروپالىق س جولى پلەي-وففى (دانيا/سولتۇستىك ماكەدونيا/چەحيا/يرلانديا)، قۇرلىقارالىق وتپەلى ويىندار - 1 باعىت (جاڭا كالەدونيا/يامايكا/كونگو در)، قۇرلىقارالىق وتپەلى ويىندار - 2 باعىت (بوليۆيا/سۋرينام/يراك).

    ايتا كەتسەك، قازاقستان قۇراماسى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە. قازىرگە دەيىن وتانداستارىمىز ۋەلستەن ەكى مارتە (1:3، 0:1)، سولتۇستىك ماكەدونيادان (0:1)، بەلگيادان (0:6) ەسەبىمەن جەڭىلىپ، سولتۇستىك ماكەدونيا جانە بەلگيامەن (1:1) تەڭ تۇسسە، ليحتەنشتەيندى (4:0، 2:0) ەكى مارتە تىزە بۇكتىردى.

    اۆتور

    ءادىلجان ۇمبەت

