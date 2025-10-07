بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساتىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 544,46 تەڭگە، ساتۋ - 546,62 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,40 تەڭگە، ساتۋ - 640,81 تەڭگە؛
- رۋبل 6,48 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,84 - 78,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 542,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 548,58 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 634,63 تەڭگە، ساتۋ - 642,60 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,61 تەڭگە.
- يۋان 76,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 6 -قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,79 تەڭگەگە ارزانداپ، 545,67 تەڭگە بولدى.