    12:40, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشادان ساتىلىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 544,46 تەڭگە، ساتۋ - 546,62 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 635,40 تەڭگە، ساتۋ - 640,81 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,48 - 6,61 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 75,84 - 78,48 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 542,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 548,58 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 634,63 تەڭگە، ساتۋ - 642,60 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,61 تەڭگە.
    - يۋان 76,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 6 -قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,79 تەڭگەگە ارزانداپ، 545,67 تەڭگە بولدى.

