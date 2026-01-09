ق ز
    بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 511,87 تەڭگە، ساتۋ - 515,42 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,18 تەڭگە، ساتۋ - 600,43 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,20 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,59 - 76,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 509,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,15 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,23 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە؛

    - يۋان 73,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 8-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,19 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,91 تەڭگە بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
