بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتالار قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 511,87 تەڭگە، ساتۋ - 515,42 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,18 تەڭگە، ساتۋ - 600,43 تەڭگە؛
- رۋبل 6,20 - 6,37 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,59 - 76,94 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 509,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,00 تەڭگە، ساتۋ - 602,15 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,23 تەڭگە، ساتۋ - 6,58 تەڭگە؛
- يۋان 73,24 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 8-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,19 تەڭگەگە ارزانداپ، 508,91 تەڭگە بولدى.