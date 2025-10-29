ق ز
    بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 534,59 تەڭگە، ساتۋ - 536,97 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,59 تەڭگە، ساتۋ - 625,72 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,59 - 6,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,50 - 78,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 534,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,21 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,34 تەڭگە، ساتۋ - 628,36 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.

    - يۋان 76,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 28-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,3 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,83 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
