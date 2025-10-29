بۇگىن شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 534,59 تەڭگە، ساتۋ - 536,97 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 621,59 تەڭگە، ساتۋ - 625,72 تەڭگە؛
- رۋبل 6,59 - 6,71 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,50 - 78,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 534,22 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,21 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,34 تەڭگە، ساتۋ - 628,36 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,54 تەڭگە، ساتۋ - 6,69 تەڭگە.
- يۋان 76,07 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 28-قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,3 تەڭگەگە ارزانداپ، 535,83 تەڭگە بولدى.