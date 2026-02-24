بۇگىن دوللار، يۋان، ەۋرو قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 495,87 تەڭگە، ساتۋ - 498,46 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,58 تەڭگە، ساتۋ - 589,36 تەڭگە؛
- رۋبل 6,34-6,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,01-73,05 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 494,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,99 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,06 تەڭگە، ساتۋ - 591,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,35 تەڭگە، ساتۋ - 6,65 تەڭگە؛
- يۋان 71,55 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,82 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 23-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,29 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 497,33 تەڭگە بولدى.