بۇگىن دوللار، يۋان، ەۋرو باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 531,03 تەڭگە، ساتۋ - 533,29 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 613,15 تەڭگە، ساتۋ - 618,23 تەڭگە؛
- رۋبل 6,47-6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,17-77,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 528,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,56 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,67 تەڭگە، ساتۋ - 618,63 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.
- يۋان 75,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,54 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,47 تەڭگە بولدى.