    09:30, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بۇگىن دوللار، يۋان، ەۋرو باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 531,03 تەڭگە، ساتۋ - 533,29 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 613,15 تەڭگە، ساتۋ - 618,23 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,47-6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,17-77,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 528,57 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 534,56 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,67 تەڭگە، ساتۋ - 618,63 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,42 تەڭگە، ساتۋ - 6,57 تەڭگە.

    - يۋان 75,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,54 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,31 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 530,47 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
