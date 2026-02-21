ق ز
    10:07, 21 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاندى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
    فوتو: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 497,68 تەڭگە، ساتۋ - 501,18 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,05 تەڭگە، ساتۋ - 589,76 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,38 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 69,75 - 72,84 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 495,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 580,93 تەڭگە، ساتۋ - 590,91 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
    - يۋان 71,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,56 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 20-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى.

     

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
