بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاندى قانشادان ايىرباستاۋعا بولادى
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 497,68 تەڭگە، ساتۋ - 501,18 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,05 تەڭگە، ساتۋ - 589,76 تەڭگە؛
- رۋبل 6,38 - 6,49 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 69,75 - 72,84 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 495,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 580,93 تەڭگە، ساتۋ - 590,91 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 71,34 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,56 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 20-اقپان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 494,66 تەڭگە بولدى.