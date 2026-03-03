ق ز
    10:39, 03 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 497,79 تەڭگە، ساتۋ - 500,43 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 585,06 تەڭگە، ساتۋ - 590,78 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,38 - 6,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,24 - 75,21 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 495,99 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,82 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 582,06 تەڭگە، ساتۋ - 592,06 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 71,98 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,08 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 2-ناۋرىز كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,91 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 502,60 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

