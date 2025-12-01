ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:25, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشا تەڭگەدەن ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар, тенге, теңге
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 513,31 تەڭگە، ساتۋ - 515,44 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,18 تەڭگە، ساتۋ - 598,30 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,00 - 75,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 511,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 518,47 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,51 تەڭگە، ساتۋ - 601,40 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 74,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار