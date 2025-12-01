بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشا تەڭگەدەن ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 513,31 تەڭگە، ساتۋ - 515,44 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,18 تەڭگە، ساتۋ - 598,30 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,62 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,00 - 75,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 511,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 518,47 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,51 تەڭگە، ساتۋ - 601,40 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 74,11 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,23 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان