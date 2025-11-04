ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:05, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    بۇگىن دوللار، رۋبل، يۋان قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 526,39 تەڭگە، ساتۋ - 528,76 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 607,34 تەڭگە، ساتۋ - 612,09 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,44 - 6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 75,02 - 77,72 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 525,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 531,22 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,40 تەڭگە، ساتۋ - 613,49 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,38 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.
    - يۋان 75,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,48 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 3-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,65 تەڭگەگە ارزانداپ، 528,31 تەڭگە بولدى.

     

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار