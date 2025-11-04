بۇگىن دوللار، رۋبل، يۋان قانشا تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 526,39 تەڭگە، ساتۋ - 528,76 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 607,34 تەڭگە، ساتۋ - 612,09 تەڭگە؛
- رۋبل 6,44 - 6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,02 - 77,72 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 525,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 531,22 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,40 تەڭگە، ساتۋ - 613,49 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,38 تەڭگە، ساتۋ - 6,53 تەڭگە.
- يۋان 75,45 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,48 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 3-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,65 تەڭگەگە ارزانداپ، 528,31 تەڭگە بولدى.