ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:10, 07 - تامىز 2025 | GMT +5

    بۇگىن دوللار، ەۋرو جانە يۋان قانشا تەڭگەگە ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    Қозоғистонда доллар яна қимматлашди
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 537,69 تەڭگە، ساتۋ - 539,90 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,67 تەڭگە، ساتۋ - 625,11 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.01 تەڭگە، ساتۋ - 75.78 تەڭگە،
    - رۋبل 6,61 - 6,73 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 534,61 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 541,61 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 617,34 تەڭگە، ساتۋ - 627,36 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.00 تەڭگە، ساتۋ - 76.56 تەڭگە،
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,61 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 6-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,97 تەڭگەگە ارزانداپ، 536,58 تەڭگە بولدى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
