بۇگىن ءتورت وبلىستا اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋستان جوعارى بولادى - قازگيدرومەت
كاسىپورىن تاراتقان دەرەكتەرگە قاراعاندا، قازاقستان اۋماعىنىڭ كوپ بولىگىندە انتيتسيلون جوتاسىنىڭ اسەرىنەن كۇن جاۋىن- شاشىندى بولادى.
تەك ەلىمىزدىڭ باتىس، سولتۇستىك- باتىس، سولتۇستىك بولىكتەرىندە عانا اتموسفەرالىق اعىنداردىڭ وتۋىمەن بايلانىستى كۇن نايزاعايلى جانە جاڭبىرلى بولادى، بۇرشاق جاۋىپ، داۋىل تۇرادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىكتە، ورتالىقتا تۇمان تۇسەدى، كۇندىز ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى.
كۇندىز تۇركىستان وبلىسىندا 40 گرادۋس، الماتى، جامبىل، جەتىسۋ وبلىستارىندا 35-39 گرادۋس ىستىق بولادى.
كۇندىز الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە قاتتى ىستىق بولادى.
باتىس قازاقستان وبىلسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىك جارتىسىندا، جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
تۇركىستان وبلىسىندا، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە، جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، شىعىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، قوستاناي، اقتوبە، قاراعاندى، ۇلىتاۋ، اباي وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.