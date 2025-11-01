بۇگىن استانادا نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىعىنا وراي حورەوگرافيالىق سپەكتاكل قويىلادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «ناز» مەملەكەتتىك ءبي تەاترى نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان «نۇرعيسا» اتتى حورەوگرافيالىق سپەكتاكلدى كورەرمەن نازارىنا ۇسىنادى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
قويىلىم ۇلت رۋحىن اسقاقتاتقان تۇلعانىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىق مۇراسىن ءبي تىلىمەن كوركەم بەينەلەيدى.
«نۇرعيسا» حورەوگرافيالىق سپەكتاكلى - قازاق مۋزىكا ونەرىنىڭ كورنەكتى وكىلىنە ارنالعان ساحنالىق ەسكەرتكىش ءارى تەاتر رەپەرتۋارىنداعى تاڭداۋلى تۋىندىلاردىڭ ءبىرى. سپەكتاكلدىڭ باستى ماقساتى - ۇلتتىق ونەرگە ولشەۋسىز ۇلەس قوسقان تۇلعانىڭ شىعارماشىلىعىن دارىپتەۋ جانە جاس ۇرپاققا رۋحاني قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ.
ساحنالىق تۋىندىدا كومپوزيتوردىڭ 30 دان استام شىعارماسى ورىندالىپ، «كەل، ەركەم، الاتاۋىما»، «كوش-كەرۋەن»، «الاتاۋ»، «كۋا بول»، «اتا تولعاۋى» سياقتى تانىمال تۋىندىلارى ءبي پلاستيكاسى ارقىلى جاڭاشا ورنەكتەلەدى. مۋزىكالىق سۇيەمەلدەۋ قاراعاندى وبلىستىق تاتتىمبەت اتىنداعى اكادەميالىق حالىق اسپاپتار وركەسترىنىڭ قاتىسۋىمەن جازىلعان.
قويىلىم كومپوزيتوردىڭ ءومىر جولىن بەس كەزەڭ بويىنشا باياندايدى: «دۇنيەگە كەلۋى»، «بالالىق شاعى»، «جاستىق شاعى»، «شىڭدالۋ» جانە «الىپ تۇلعا». ءار بولىمدە نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىق ىزدەنىستەرى كوركەم پلاستيكا ارقىلى بەينەلەنەدى.
«ناز» مەملەكەتتىك ءبي تەاترى - قازاقستاندا ءىرى حورەوگرافيالىق سپەكتاكلدەر قويعان العاشقى كاسىبي ءبي تەاترى. تەاتر ۇلتتىق ءبي ونەرىن دامىتۋعا، ءداستۇر مەن زاماناۋي باعىتتى ۇشتاستىرۋعا ايرىقشا ۇلەس قوسىپ كەلەدى. قازىر تەاتر رەپەرتۋارىندا 130 عا جۋىق ءبي ءنومىرى مەن 15 حورەوگرافيالىق سپەكتاكل بار.
«نۇرعيسا» حورەوگرافيالىق سپەكتاكلى 1-قاراشا كۇنى ساعات 17:00 دە «ناز» مەملەكەتتىك ءبي تەاترىنىڭ عيماراتىندا (كوكتال ش/ا، المالىق كوشەسى، 1) وتەدى.
ايتا كەتەيىك، نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ تۋعان اۋىلىندا ەڭسەلى ستەلا ورناتىلدى.
پاريجدە نۇرعيسا تىلەنديەۆتىڭ 100 جىلدىعى تويلاندى.