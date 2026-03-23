بۇگىن استانا مەن الماتىدا جانە تاعى سەگىز قالادا اۋا ساپاسى ناشارلايدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» رمك ەلىمىزدەگى اۋا ساپاسىنا قاتىستى بولجامىن جاريالادى.
- 23 -ناۋرىزدا قوستاناي، پاۆلودار، قاراعاندى، جەزقازعان، بالقاش، تەمىرتاۋ، اتىراۋ، اقتوبە، الماتى جانە استانا قالالارىندا اۋا لاستانۋىنىڭ قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعدايلارى كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعدايلار - اتموسفەرالىق اۋانىڭ بەتكى قاباتىندا زياندى (لاستاۋشى) زاتتاردىڭ شوعىرلانۋىنا ىقپال ەتەتىن قىسقامەرزىمدى مەتەوفاكتورلاردىڭ (تىمىق اۋا رايى، جەڭىل جەل، تۇمان، ينۆەرسيا) جيىنتىعى.
قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعداي كەزىندە ەلدىمەكەندەردەگى اتموسفەرالىق اۋانىڭ ساپاسى ناشارلاۋى ىقتيمال.
ايتا كەتەيىك، ەكولوگيالىق تالاپتى ەسكەرمەگەن پاۆلودار ەلەكتروليز زاۋىتىنا ايىپپۇل سالىندى. كاسىپورىن وسى ۋاقىتقا دەيىن شىعارىندىلاردى مونيتورينگتەۋ جۇيەسىنىڭ ۇلتتىق دەرەكتەر بازاسىنا قوسىلماي كەلگەن.