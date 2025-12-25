بۇگىن الەم كاتوليكتەرى روجدەستۆو مەرەكەسىن تويلايدى
استانا. KAZINFORM - حريستيان الەمىندەگى ەڭ ماڭىزدى جانە سالتاناتتى مەرەكەلەردىڭ ءبىرى - روجدەستۆو مەرەكەسى. ول بەتلەحەم (ۆيفلەەم) قالاسىندا يسا ءماسىحتىڭ تۋعان كۇنىنىڭ قۇرمەتىنە تويلانادى، دەپ حابارلادى Report.
ءارتۇرلى كونفەسسيالاردىڭ حريستياندارى روجدەستۆونى 25-جەلتوقساندا نەمەسە 6-7-قاڭتار كۇنى تويلايدى. بۇگىندە بۇل 100 دەن استام ەلدە رەسمي مەرەكە بولىپ سانالادى.
نەگىزىنەن حريستياندار تۇراتىن ەلدەردىڭ كوپشىلىگىندە روجدەستۆو كۇنى جۇمىس ىستەمەيدى. دەگەنمەن، ءۇندىستان مەن مالايزيا سياقتى ەلدەردە دەمالىس بەرىلمەيدى. ءبىراق بۇل ەلدەردە 25-جەلتوقسان رەسمي مەرەكە دەپ جاريالانعان.
بۇل كۇنى كوپتەگەن ەلدە دۇكەندەر جابىلادى. انگليادا ءتىپتى قوعامدىق كولىكتەر دە جۇمىس ىستەمەيدى. روجدەستۆوعا دايىندىق بىرنەشە اي بۇرىن باستالادى. ۇيلەردە، قوعامدىق ورىنداردا شىرشالار بەزەندىرىلەدى. بۇل ءداستۇر 16-عاسىردا گەرمانيادا پايدا بولىپ، كەيىننەن بۇكىل ەۋروپاعا تاراعان.
ءار ەلدە روجدەستۆولىق داستارحاننىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگى بار. ماسەلەن، سيتسيليادا بالىقتىڭ 12 ءتۇرى دايىندالسا، ۇلىبريتانيادا جانە تاعى بىرنەشە ەلدە كۇركەتاۋىق، قاز، سورپا، كارتوپ، كوكونىستەر ۇسىنىلادى.
ايتا كەتەيىك، يسپانياداعى ءداستۇرلى روجدەستۆولىق لوتەرەيا El Gordo بيىل ورمان ورتىنەن قاتتى زارداپ شەككەن ەلدى مەكەندەرگە قۋانىش سىيلادى. 2025 -جىلعى ۇتىس ويىنىندا 79432 ءنومىرى جەڭىمپاز دەپ تانىلدى.