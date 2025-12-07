بۇگىن 7-جەلتوقساندا رەسپۋبليكاداعى قاي جولداردا شەكتەۋ بار
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
اقمولا وبلىسى
رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى) » اۆتوجولىنىڭ 18-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 شاق/ساع-تان 80 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى.
قاراعاندى وبلىسى
قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىندا (انار ستانساسىنان تەمىرتاۋ قالاسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 110 ك م/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
«تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسى
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 6-جەلتوقساندا ەكى وبلىستاعى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى قوزعالىس شەكتەلگەنىن جازعانبىز.