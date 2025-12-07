ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:07, 07 - جەلتوقسان 2025

    بۇگىن 7-جەلتوقساندا رەسپۋبليكاداعى قاي جولداردا شەكتەۋ بار

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    Үш облыста жол қозғалысына шектеу қойылды
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/ Kazinform

    اقمولا وبلىسى

    رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جول) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى) » اۆتوجولىنىڭ 18-231-شاقىرىم ارالىعىندا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 110 شاق/ساع-تان 80 شاق/ساع-قا دەيىن تومەندەتىلدى.

    قاراعاندى وبلىسى

    قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «KAZ01 استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعىندا (انار ستانساسىنان تەمىرتاۋ قالاسىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن جىلدامدىق شەكتەۋى 140 ك م/ساع- تان 110 ك م/ساع- قا دەيىن تومەندەتىلەدى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ بار.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.

    پاۆلودار وبلىسى

    «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 6-جەلتوقساندا ەكى وبلىستاعى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى قوزعالىس شەكتەلگەنىن جازعانبىز.

    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
