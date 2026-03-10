بۇگىن 33- گرادۋسقا دەيىن اياز: ەلدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە اۋا رايى كۇرت سۋىتادى
استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر 10-ناۋرىزدا اۋا رايىنا بايلانىستى قازاقستان بويىنشا ەسكەرتۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى.
استانادا 10-ناۋرىزدا ۋاقىتشا قار، بوران، تۇمان كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز كەي جەرلەردە 23 م/س دەيىن جەتەدى.
اقمولا وبلىسىندا قار، بوران، تۇندە باتىسىندا، كۇندىز وڭتۇستىك- شىعىسىندا قالىڭ قار جاۋادى. باتىس، وڭتۇستىك، شىعىس ايماقتاردا تۇمان كۇتىلەدى. جەل باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوعادى؛ تۇندە باتىستا، سولتۇستىكتە جانە وڭتۇستىكتە ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23-28 م/س دەيىن بارادى. 10-ناۋرىزدا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 15- 20 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ءوڭىردىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە 25-…30- گرادۋس، 11-ناۋرىزدا تۇندە باتىس پەن سولتۇستىكتە 22-…27- گرادۋس، شىعىستا 30 - گرادۋس بولادى.
جەتىسۋ ءوڭىرىنىڭ باتىس، ورتالىق، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، شىعىستا، سولتۇستىكتە جانە تاۋلى ايماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س، الاكول كولدەرىنىڭ ماڭىندا كەي جەرلەردە 23- 28 م/س دەيىن جەتۋى ىقتيمال.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى، تاۋلى ايماقتارىندا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. باتىس، سولتۇستىك، تاۋلى ايماقتاردا كوكتايعاق، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. باتىس، سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، باتىس، سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س دەيىن بارادى.
الماتى وبلىسىندا جەل وڭتۇستىك- باتىستان، كەي جەرلەردە سولتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى؛ سولتۇستىك، وڭتۇستىك، شىعىس جانە تاۋلى ايماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س جەتەدى، كۇندىز وڭتۇستىك جانە شىعىس ايماقتاردا 30 م/س جانە ودان دا جوعارى بولادى. كۇندىز وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار) كۇتىلەدى. تۇندە سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا، كۇندىز وبلىس بويىنشا كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە تاۋلى ايماقتاردا كەي جەرلەردە تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كۇندىز سولتۇستىك ايماقتاردا قالىڭ قار جاۋادى. باتىس، سولتۇستىك، شىعىس ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان، تۇندە باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىس ايماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س دەيىن بارادى. 10-ناۋرىزدا تۇندە تەمپەراتۋرا 7- 12 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، باتىس پەن سولتۇستىكتە 15-…20- گرادۋس، 11-ناۋرىزدا تۇندە 25-…30- گرادۋس.
اباي وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى. كۇندىز باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا بوران بولادى. سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىق ايماقتاردا ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى.
قوستاناي وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە قار، بوران كۇتىلەدى. باتىس، سولتۇستىك، وڭتۇستىك ايماقتاردا تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، شىعىستا جانە وڭتۇستىكتە 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23 م/س دەيىن ۇيىتقيدى.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇندە باتىس، وڭتۇستىك، شىعىستا قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق كۇتىلەدى؛ سولتۇستىگىندە ازداعان قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق؛ كۇندىز قار، بوران، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك، شىعىس، وڭتۇستىك ايماقتاردا تۇمان. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوعادى، تۇندە جانە كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س دەيىن بارادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا تۇندە قار، جاياۋ بۇرقاسىن، كوكتايعاق؛ كۇندىز سولتۇستىك، شىعىس، وڭتۇستىكتە قار، بوران، كوكتايعاق بولادى. شىعىس، وڭتۇستىك، ورتالىق ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوعادى، سولتۇستىك، وڭتۇستىك، شىعىس ايماقتاردا 15- 28 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
اتىراۋ وبلىسىندا جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كەي جەرلەردە وڭتۇستىك- باتىسقا اۋىسادى؛ تۇندە سولتۇستىك، وڭتۇستىك، شىعىس ايماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س دەيىن جەتەدى. 10-ناۋرىزدا تۇندە تەمپەراتۋرا 15- 20 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، باتىس پەن سولتۇستىكتە 23- گرادۋسقا دەيىن جەتەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىق ايماقتاردا كوكتايعاق بولىپ، تۇمان باسادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز باتىس، سولتۇستىك، شىعىستا قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىز باتىس، سولتۇستىك، وڭتۇستىك ايماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س دەيىن بارادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە شىعىس ايماقتا قار، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى؛ باتىس، شىعىس ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل باتىستان، سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، تۇندە شىعىستا ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س دەيىن ۇيىتقيدى. تۇندە تەمپەراتۋرا 25-…30- گرادۋس، باتىس پەن سولتۇستىكتە -33 گرادۋس بولادى.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە قار جاۋىپ، جاياۋ بۇرقاسىن بولادى؛ وڭتۇستىك، شىعىس، ورتالىق ايماقتاردا قالىڭ قار جاۋادى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعادى، وڭتۇستىك، شىعىس، ورتالىق ايماقتاردا ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23 م/س دەيىن جەتەدى. 10-ناۋرىزدا تۇندە تەمپەراتۋرا 23-…28- گرادۋس، سولتۇستىكتە 31- گرادۋسدەيىن تومەندەيدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك، شىعىس، ورتالىق ايماقتاردا قار جاۋىپ، كوكتايعاق، بوران بولادى. جەل باتىستان 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن سوعادى، تۇندە سولتۇستىكتە ەكپىنى 25 م/س دەيىن جەتەدى. تۇندە تەمپەراتۋرا: سولتۇستىك، باتىس ايماقتاردا 16-…21- گرادۋس، وڭتۇستىگىندە 2 گرادۋس، 11-ناۋرىزدا تۇندە 10-…23- گرادۋس .
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى؛ كۇندىز سولتۇستىك ايماقتاردا بوران سوعادى. سولتۇستىك، شىعىس، وڭتۇستىك ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل كۇندىز سولتۇستىك- باتىستان 15- 20 م/س دەيىن ۇيىتقيدى.
جامبىل وبلىسىندا تۇندە وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋدانداردا، كۇندىز تاۋلى اۋدانداردا قاتتى جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، تاۋلى ايماقتاردا جاياۋ بۇرقاسىن بولادى. وڭتۇستىكتە، تاۋلى ايماقتاردا تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلەدى.
بۇعان دەيىن 10-ناۋرىزدا اقتوبە وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى وڭىردەگى بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا كوشىرىلەتىنى حابارلاندى.