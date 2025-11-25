بۇگىن 25-قاراشادا ەلىمىزدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. قازاقپارات – 25-قاراشادا ەلىمىزدىڭ كەي وڭىرلەرىندە اۋا رايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى جولدار قايتا اشىلا باستاعانىمەن، كەي وبلىستارداعى ءبىرقاتار باعىتتا قوزعالىس ءالى دە شەكتەلىپ وتىر.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 25-قاراشا كۇنى ساعات 07:00-دە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجولداردا شەكتەۋ الىنىپ، بارلىق كولىك تۇرىنە قوزعالىس اشىلدى.
اباي وبلىسى
• KAZ08 «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى (سارقان، اياگوز اينالما جولى جانە مۇقرى اسۋىنا دەيىن)، 683-1013-شاقىرىم، (تاسكەسكەننەن شىعىس قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛
• KAZ07 «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 756-1103-شاقىرىم، (سەمەي قالاسىنان شىعىس قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛
• KAZ15 «قاراعاندى - اياگوز - تارباعاتاي - بوعاس» اۆتوجولى، 707-941-شاقىرىم، (اياگوز قالاسىنان بوعاس اۋىلىنا دەيىن).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• KAZ07 «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالۋى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1103-1256-شاقىرىم ارالىعى (اباي وبلىسى شەكاراسىنان زايسان قالاسىنا دەيىن)؛
• KAZ08 «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 1013-1048-شاقىرىم ارالىعى (ۋلانسكوە اۋىلىنان اباي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن).
ال ءۇش وبلىستاعى جولداردا قوزعالىس بويىنشا شەكتەۋ ءالى دە بار.
پاۆلودار وبلىسى
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
«تيميريازيەۆ - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆ اۋىلى) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن شەكتەۋ بار.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.