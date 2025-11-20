بۇگىن 20-قاراشادا ەلىمىزدە قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى مالىمەت ۇسىندى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 19-قاراشا ساعات 19:30-دا «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 108-218-شاقىرىم ارالىعىنداعى (اۋليەكول اۋىلى - وكتيابرسكوە اۋىلى) ۋچاسكەسىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى جولدا جوندەۋ- قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى بارلىق كولىكتىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى. بۇعان دەيىن تولاسسىز جاۋىن-شاشىن جانە اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ كوپ ءجۇرۋى سالدارىنان KZ15-08 «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىمىندا (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى) جول ويىلىپ كەتكەن.
سونىمەن قاتار 5-قاراشادان باستاپ تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى. بۇل شارا تاۋلى جەردە جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ، قىس ماۋسىمى اياقتالعانعا دەيىن كۇشىندە بولادى.
اۋا رايى
2025 -جىلعى 20-قاراشادا قوستاناي، الماتى، سولتۇستىك قازاقستان، جەتىسۋ جانە پاۆلودار وبلىستارىندا قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 20-قاراشادا ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە كوكتايعاق، تۇمان جانە جاياۋ بۇرقاسىنعا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالانعان ەدى.